Al 400 handtekeningen tégen verkeersdrempels 07 september 2018

02u44 0 Diksmuide Nicole Deswarte (69) uit de Troetelarestraat in Vladslo heeft in enkele weken tijd al 400 handtekeningen verzameld om de verkeersdrempels in de Kortewildestraat en de Wikkelarestraat te laten verwijderen. Ze liggen er nochtans nog geen twee jaar en kwamen er op vraag van de bewoners zélf.

"Maar de verkeersdrempels hebben niet het gewenste effect en zijn verkeerd geplaatst", zegt Nicole. "Wie erover rijdt, schrikt zich rot. Er zijn al verschillende auto's geweest die lekke banden kregen. De druppel was het ongeval in juli. Alweer kwam een bestuurder op de drempel vast te zitten. Een landbouwer uit de buurt wilde hem te hulp schieten, maar had een scooter te laat opgemerkt. De scooterrijder kwam om het leven. Als die drempels er niet hadden gelegen, was het ongeval niet gebeurd. En niet alleen mensen uit de buurt ergeren zich aan die drempels. Ook mensen uit Diksmuide, Esen, tot zelfs Zarren toe hebben de petitie ondertekend. Iedereen die hier soms de weg neemt. De petities liggen zowat overal in Vladslo. Ik verwacht tegen eind september bijna 1.000 handtekeningen. Ik zal ze aan het schepencollege overhandigen én ik stuur een kopie naar de gouverneur. Pas op: wij willen uiteraard nog steeds snelheidsremmers. Maar een wegversmalling met wegverloop zou zoveel beter zijn."





De stad Diksmuide belooft de situatie te bekijken, maar is verwonderd dat er een petitie de ronde doet. De aanpassingen twee jaar geleden zijn immers op vraag van de bewoners gebeurd na een proefopstelling met bloembakken. (JHM)