Akkoord met Infrabel voor aanleg fietspad Diksmuide-Kortemark GUS

19 december 2018

10u29 0 Diksmuide Er is een akkoord tussen spoorwegbeheerder Infrabel en het Diksmuidse stadsbestuur over de aanleg van een fietspad tussen Diksmuide en Kortemark. Het dossier gaat nu naar de provincie.

“Voor het tracé van aan het station in Diksmuide via Esen naar Kortemark wil Infrabel slechts drie van de twaalf spoorwegovergangen behouden”, schetst schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). “Het gaat om de spoorwegovergangen in de Vladslostraat , Warestraat en Steenstraat. Dat er negen overgangen verdwijnen hoeft niet slecht te zijn. Infrabel stelt namelijk compensaties voor. Zo wil het bedrijf aan de noordzijde van het spoor tussen de Lange Veldstraat en de Warestraat in Esen een ventweg van vier meter breed met uitwijkstroken aanleggen. Bovendien wil Infrabel een brug bouwen over de vaart langs de Vladslostraat en een fiets- en voetgangerstunnel bij de Warestraat. Tot slot stelt Infrabel de gronden langs het spoor voor één symbolische euro ter beschikking voor de aanleg van het fietspad. Het dossier gaat nu naar de provincie. Een deel van het traject ligt in vogelrichtlijngebied, dus het Agentschap Natuur en Bos zal er ook nog zijn oordeel over moeten vellen.”