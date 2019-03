Agressieve bedrijfsleider krijgt 5 maanden cel met uitstel in beroep Jeffrey Dujardin

15 maart 2019

15u38 0 Diksmuide Een 45-jarige ondernemer uit Diksmuide heeft in beroep een celstraf van vijf maanden met uitstel gekregen, een bevestiging van de straf. De veertiger had zich agressief opgesteld tegenover zijn toenmalige directiesecretaresse.

“De directiesecretaresse wou ontslag nemen omdat ze niet overweg kon met een nieuwe werknemer”, zei zijn advocaat. “Daarbij schreef ze 55.000 euro van het bedrijf over naar haar eigen rekeningen, nadat zij 75.000 euro geleend had aan het bedrijf. Ze maakte misbruik van haar macht. Ze wou haar gsm niet ook afgeven bij haar ontslag, er kwam wat duw- en trekwerk aan te pas. Hij nam een afstandsbediening van haar af, als borg tot dat zij de smartphone terug wou geven.”

Voor de procureur-generaal in beroep was de schuld van de man bewezen. “Hij liep al maar liefst 28 veroordelingen op, waaronder twee voor slagen en verwondingen”, aldus de procureur-generaal, die 5 maanden effectieve celstraf vorderde. De man zelf verklaarde in het hof dat de sfeer al lang kapot was tussen hen, en ze geen wettig ontslag genomen had.