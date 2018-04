Agente moet beslissen wie ze achter stuur zag 24 april 2018

Een politieagente van zone Polder zal voor de tweede keer moeten komen getuigen in de politierechtbank van Veurne. In de zaak in kwestie staat W.H. terecht omdat de agente hem op 29 januari vorig jaar betrapte achter het stuur van een Mercedes in de Wijnendalestraat in Diksmuide, terwijl hij niet mocht rijden. Alleen: W.H. beweert dat zijn vriend G. reed, maar die zag de agente niet zitten in de wagen. "Bent u zeker dat u hem herkent en dat het niet om G. ging?" wilde de rechter weten. "Want er zijn namelijk wel wat fysieke gelijkenissen tussen beide mannen." Om alle twijfel uit de weg te ruimen wordt er op 28 mei een tweede confrontatie geregeld, dan zal ook G. aanwezig moeten zijn en moet de agente duidelijkheid scheppen. W.H.riskeert een zware straf. (JHM)