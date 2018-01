Afval opwaarderen tot nieuwe grondstof DECEUNINCK INVESTEERT RUIM 10 MILJOEN EURO IN RECYCLAGEFABRIEK GUDRUN STEEN

02u48 0 Benny Proot Claude Vindevogel, Jerome De Bruycker, Koen Van Hoyweghen, Tom Driessens van het recyclagefabriek Deceuninck. Diksmuide Zes jaar na de opening van zijn recyclagefabriek in Diksmuide vernieuwt Deceuninck daar zijn volledige machinepark, goed voor een investering van 10 miljoen euro. In september van dit jaar, wanneer de werken achter de rug zijn, zal er niet 10.000, maar wel 40.000 ton pvc-afval gerecycleerd kunnen worden tot nieuwe grondstof. Diksmuide is daarmee binnen de groep Deceuninck een wereldwijde pionier.

"We werken nu met 25 procent gerecycleerd materiaal en binnen een paar jaar willen we dat optrekken tot 80 procent", stelt de Diksmuidse plantmanager Tom Driessens. "Daarom investeren we in een gloednieuw machinepark met zelfontwikkelde technologie. We zamelen onze eigen oude pvc in op werven en via kringloopcentra maar ook andere bedrijven mogen hun pvc hier afleveren. De uitdaging zit hem in het creëren van zuivere grondstof die we kunnen hergebruiken in onze nieuwe pvc. Alle pvc-afval sorteren we tot we zuivere witte korrels over houden. Dat doen we onder meer met magneten en camera-onderzoek. Dat proces zullen we sterk automatiseren en digitaliseren. In 2012 zijn we gestart met onze recyclage-afdeling in Diksmuide en we hebben daar goed pionierswerk gedaan. Nu is het tijd om verder te streven naar nog zuivere grondstof voor onze pvc. Ook de capaciteit verviervoudigen we naar 40.000 ton. Momenteel zijn in Diksmuide 55 mensen aan de slag. De nieuwe productielijn zal in september operationeel zijn. Vermoedelijk zullen we vijftien extra werknemers nodig hebben. Diksmuide is de pilootfabriek binnen de groep Deceuninck als het over recycleren van oud pvc gaat. De kennis die we hier verzamelen, willen we wereldwijd uitrollen. Daarnaast behoudt Deceuninck in Diksmuide zijn afdeling waar het jaarlijks 105.000 ton nieuwe grondstoffen mengt met additieven."





Voorstelling

Het bedrijf Deceuninck maakt raam- en deursystemen, dak- en gevelbekleding, ventilatie, zonwering en legt zich ook toe op het interieur en de tuin en dat allemaal met producten in pvc of, voor bepaalde segmenten, in aluminium.





In België heeft het twee vestigingen: de hoofdzetel in Hooglede-Gits en het recyclagebedrijf in Diksmuide. Wereldwijd zijn er twaalf productie-units, levert Deceuninck aan meer dan negentig landen, zijn er 3.700 medewerkers aan de slag en was er in 2016 een totale omzet van 670 miljoen euro.