Afscheid met erehaag van trucks VOLLE KERK VOOR UITVAART LUC VANHOOREN (68) JELLE HOUWEN

02u26 21 Jelle Houwen De vrachtwagens van Translini vormen een erehaag. Ze kregen allemaal een rouwlintje. Diksmuide Familieleden, vrienden en dorpsgenoten hebben in een volle kerk afscheid genomen van Luc Vanhooren (68). De bekende Woumenaar, wiens zoon transportbedrijf Translini oprichtte, overleed vorige week donderdag toen hij frontaal op een vrachtwagen botste.

Luc had net een nachtshift gedaan als begeleider van zwaar transport en was bijna thuis. Vermoedelijk werd hij onwel of viel hij in slaap achter het stuur. De verslagenheid tijdens de plechtigheid was groot. De kist van Luc werd de kerk binnengedragen door zijn twee zonen Lieven en Nico. Vooraan naast de kist hing zijn fluogele veiligheidsjas en zijn sweater van transportbedrijf Translini, het bedrijf dat zijn zoon Lieven onder zijn impuls in 1996 oprichtte. De tien vrachtwagens van het bedrijf kregen net als de tweede begeleidingswagen van de firma, waar Luc zo trots op was, een plaatsje voor de kerk. Elk voertuig kreeg rouwlintjes. Nadat de vier kleindochters van Luc, zijn oogappels, de kaarsen rond de kist hadden aangestoken, nam zoon Lieven het woord. "Vader, opa, vriend, Luc, wij waren altijd vier handen op één buik. Jij stond altijd klaar voor ons, je familie, we konden altijd op je rekenen om te helpen. Ik kan niet vatten dat jij er niet meer bent om ons met raad en daad bij te staan. We zullen je missen."





Jelle Houwen De werktenue van Luc naast de kist.

Delegatie van de club

Luc was een graag geziene figuur, vooral gekend van vleeshandel Vanhooren en als voorzitter van SW Woumen. Een ruime delegatie van de ploeg volgde de plechtigheid. Voor elke aanwezige een moeilijk moment, zeker met de feestdagen in aantocht. "Laat ons niet vergeten dat Luc nog bij ons is", zei de pastoor. "Hij is nu een ster aan de hemel die ons verlicht." Luc laat naast twee zonen en vier kleindochters ook nog zijn echtgenote Rosa na.





Jelle Houwen Het bidprentje van Luc .