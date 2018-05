Aditco neemt Proximus Centers Flocom Telecom over 18 mei 2018

02u41 1

Aditco, de Proximus-telecomspecialist met hoofdkantoor in Roeselare, neemt de drie filialen in Diksmuide, Izegem en Blankenberge van Flocom Telecom over. Daarmee wordt Aditco een van de grootste Proximus-partners van Vlaanderen. De groep telt nu twaalf filialen, verspreid over West- en Oost-Vlaanderen. "Voor de medewerkers en klanten van Flocom in Diksmuide, Izegem en Blankenberge heeft de overname enkel voordelen", verzekert Kiven Cuveele, zaakvoerder van Aditco. "De vertrouwde gezichten van de filialen blijven het vaste aanspreekpunt in de verschillende vestigingen. Met Aditco nemen we alle medewerkers, alle service en de dagelijkse werking over. Als onderdeel van een grotere groep bieden we ook in de nieuwe filialen een nog gespecialiseerdere service aan." (CDR)