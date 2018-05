Acht maanden cel voor wietverslaafde 18 mei 2018

Kenny C. uit Diksmuide heeft een celstraf van 8 maanden gekregen omdat hij op een fuif in Roeselare betrapt werd toen hij wat cannabis aan een vriend gaf. Hij had ook xtc, speed en ketamine bij zich. De politie in burger betrapte hem op heterdaad. De rechter bood hem de kans af te kicken, maar dat lukte niet. "Ik kan de drugs niet laten, ik moet dagelijks roken", sprak C. Volgens zijn advocaat is hij werkloos, ligt hij de hele dag in bed in het huis van zijn moeder en rookt hij elke dag. (JHM)