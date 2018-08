Acht containers voor voetbalclub 29 augustus 2018

02u42 0

Het stadsbestuur zal acht containers huren die dienst zullen doen als kleedkamers en douches bij het voetbalterrein in Keiem. Daarnaast investeert de stad ook in nieuwe verlichting. "Met die voorlopige investeringen zullen we de komende vijf jaar overbruggen, want we streven naar een herlocalisatie van het voetbalterrein in Keiem", zegt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). "Waar dat nieuwe terrein komt, kan ik nog niet meegeven omdat we alle nodige adviezen afwachten. Eind dit jaar verwacht ik duidelijkheid." Oppositiepartij Idee Diksmuide pleit voor het behoud van het huidige terrein, maar volgens de meerderheid is dat niet mogelijk. De huur van de containers en de nieuwe verlichting kosten samen 180.000 euro. (GUS)