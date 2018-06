Aanleg ringweg begint in zomer 2019 WERKEN DUREN ZEKER DRIE JAAR EN KOSTEN 15 MILJOEN EURO GUDRUN STEEN

08 juni 2018

02u55 0 Diksmuide De aanleg van de omleidingsweg tussen de Woumenweg en de Kaaskerkestraat in Diksmuide kan rond de zomer van volgend jaar starten. De werken zullen zeker tot 2022 duren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) investeert er 15 miljoen euro in.

Het AWV heeft maandag de omgevingsvergunning aangevraagd en de Vlaamse overheid heeft 210 dagen om die te verlenen. Het openbare onderzoek voor de aanleg van de omleidingsweg is in juli gepland. Als de vergunning verleend wordt en als er geen klachten worden ingediend, dan kan de aanleg over een jaar starten. AWV organiseerde gisteravond een informatiemarkt waarop het zijn plannen ontvouwde. "Dit is een uitzonderlijk project", onderlijnde werfleider Kurt Traen van AWV die de aanleg van de nieuwe weg zal opvolgen. "Het gaat om een weg met twee rijvakken en een dubbelrichtingsfietspad aan de kant van de stad. Over een traject van drie kilometer, tussen de Woumenweg en de Kaaskerkestraat, plannen we een auto- en aparte fietstunnel onder de sporen en een brug die we schuin over de IJzer zullen leggen. De Kapellestraat naar Sint-Jacobskapelle wordt geknipt, maar er komt een nieuwe ventweg bij camping IJzerhoeve."





Verkeerslichten

"De Eikhofstraat zal deel uitmaken van de omleidingsweg", vervolgt Kurt Traen. "Bij de Woumenweg plaatsen we verkeerslichten en even verderop, waar de ring start, komen er opnieuw lichten. Uiteraard zullen we die op elkaar afstemmen. Bij het huidige containerpark maken we een toegang naar het industrieterrein Heernisse via het bestaande rondpunt. Op het kruispunt met de Cardijnlaan plaatsen we verkeerslichten. Daarna gaat het dus over een brug en in een tunnel tot aan de Kaaskerkestraat. Daar leggen we bij het recreatieve pad Frontzate een rotonde aan. Door de grootte van het project hebben we het in twee dossiers opgesplitst. De brug en de tunnel realiseren we als laatste."





60 onteigeningen

Burgemeester Lies Laridon (CD&V) reageert opgelucht dat de omgevingsvergunning is aangevraagd. Mobiliteitsschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) oppert om de stad ook aan de andere zijde te ontsluiten.





"Volgens de hogere overheid is de verkeersintensiteit in de Oostende- en Kaaskerkestraat daarvoor nu te klein. De zuidwestelijke omleidingsweg zal er toch al voor zorgen dat het centrum verlost zal zijn van heel wat verkeer", zegt Vanlerberghe. "Als we optimistisch zijn, dan kan het hele project tegen 2022 afgewerkt zijn", blikt Kurt Traen vooruit. "Er zijn evenwel veel onverwachte factoren zoals de ondergrond, de vondst van munitie of het waterpeil." De omleidingsweg kost vijftien miljoen euro. Er moesten zestig onteigeningen gebeuren, vooral akkers en weilanden.