Aangehouden voor moordpoging 20 november 2018

Een 67-jarige man uit Keiem is door de onderzoeksrechter in Veurne aangehouden op verdenking van poging tot moord. Etienne C. belde zaterdag om 18 uur zelf de hulpdiensten nadat bij een echtelijke ruzie zijn vrouw M.D. een messteek in de nek gaf. M.D. raakte daarbij zwaargewond, maar verkeerde nooit in levensgevaar. De feiten kaderen in een sfeer van familiale moeilijkheden. Etienne C. werd een eerste keer ondervraagd door de onderzoeksrechter en die oordeelde dat de feiten niet gekwalificeerd worden als poging tot doodslag maar wel poging tot moord. Dat betekent dat C. zijn vrouw stak met de bedoeling om haar te doden en met voorbedachten rade. C. zit nu in de cel en verschijnt vrijdag voor de raadkamer in Veurne. (JHM)