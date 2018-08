9.744 wandelaars en veel wespensteken tijdens Vierdaagse 25 augustus 2018

De Vierdaagse van de IJzer klokte gisteren in Ieper af op 9.744 deelnemers. "Dat zijn er toch zo'n 600 meer dan vorig jaar", aldus kapitein-commandant Frederic Vanfraechem, directeur van het wandelevenement. Het absolute record blijft 2014, toen er 11.000 wandelaars hun kilometers afhaspelden. "Het succes van ons evenement wordt echter niet afgemeten aan het aantal deelnemers. Dat zou immers willen zeggen dat dit geen succesvolle editie was. Niets is minder waar. We hebben vier prachtige dagen gehad met veel mooie omlopen en tevreden wandelaars. Het is natuurlijk wél leuk dat we meer deelnemers hadden dan vorig jaar." Een succesvolle editie dus, al waren er wél heel wat klachten van wespensteken. De Vierdaagse van de IJzer is een internationale mars in de Westhoek die vier gemeenten aandoet: Oostduinkerke, Diksmuide, Poperinge en Ieper. (CMW)