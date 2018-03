80-jarige loopt breuken op bij aanrijding 08 maart 2018

02u53 0

In het centrum van Diksmuide is een 80-jarige vrouw dinsdagavond aangereden op het zebrapad vlak voor de ogen van een politieagent. Annie Keirse wilde rond 17.45 uur het zebrapad in de Maria Doolaeghelaan oversteken.





Een 32-jarige vrouw die uit de Admiraal Ronarchstraat kwam en linksaf wilde slaan had haar niet gezien. Annie werd opgeschept en kwam met een smak op de grond terecht. Er was net een evenement afgelopen in het Cultuurcentrum vlakbij en heel wat bussen vertrokken. Een politieagent op de motorfiets was het verkeer aan het regelen op dat kruispunt en allicht was de 32-jarige E.S. daarom verstrooid. De agent zag alles gebeuren en reed met zijn motor nog door om de vrouw te proberen op te vangen en de auto te couperen. De bejaarde dame viel toch en liep daarbij een ernstige hoofdwonde en enkele breuken op. Ze herstelt in het ziekenhuis. (BBO/JHM)