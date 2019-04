78-jarige fietser komt na misverstand over voorrang onder wielen tractor terecht en wordt in kritieke toestand afgevoerd Jelle Houwen

01 april 2019

12u39 0 Diksmuide Een 78-jarige fietser uit Esen is maandagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij aangereden werd door een tractor.

Het ongeval gebeurde rond 11 uur op de rotonde van de Esenweg met de Klerkenstraat in Diksmuide. De bejaarde fietser reed op het fietspad langs de rotonde en wou de Klerkenstraat dwarsen. Daar moest de fietser voorrang verlenen. Een tractorbestuurder uit Beerst wilde de Klerkenstraat inrijden, maar werd verrast door de fietser. De tractorbestuurder had de fietser wel gezien, maar dacht de fietser aanstalten maakte om te stoppen om voorrang te verlenen. De fietser reed toch door en werd aangereden, liep onder meer een zware open beenbreuk op en verloor heel wat bloed. De mugheli landde in een weide vlakbij en de arts diende de fietser de eerste zorgen toe. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgevlogen. Omdat er geen getuigen waren, besliste het parket een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen.