78-jarige fietser buiten levensgevaar na ongeval met tractor, parket spreekt van gedeelde verantwoordelijkheid JHM

02 april 2019

12u17 0

De 78-jarige Roland W. uit Esen is buiten levensgevaar nadat hij maandag op zijn fiets werd aangereden door een tractor, aan de rotonde van de Esenweg met de Klerkenstraat. W. reed er met zijn tweewieler op het fietspad rond de rotonde en wilde de Klerkenstraat dwarsen. Een 59-jarige tractorchauffeur wilde op dat moment de Klerkenstraat inrijden en had voorrang. W. leek te aarzelen op zijn fiets maar reed vervolgens toch door en werd zo aangereden. De man liep daarbij een zware open beenbreuk op en verloor veel bloed. De MUG-heli kwam overgevlogen en diende de man de dringendste zorgen toe. Hij werd overgevlogen naar het ziekenhuis en was aanvankelijk kritiek. Intussen is hij buiten levensgevaar al is het nog niet duidelijk of hij zijn been zal kunnen houden. Het parket van Veurne stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse. Alhoewel het de fietser zelf was die geen voorrang verleende spreekt de deskundige toch van een gedeelde verantwoordelijkheid al is het niet duidelijk waarom. Mogelijks omdat de 59-jarige tractorbestuurder uit Beerst de fietser wel opmerkte en ook vertraagde maar vervolgens door reed. De chauffeur legde een negatieve ademtest af.