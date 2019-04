7.24% te snel tijdens snelheidscontroles in zone Polder JHM

10 april 2019

18u33

De politiezone Polder hield vorige week enkele snelheidscontroles waarbij in totaal 5190 voertuigen gecontroleerd werden. Hiervan reden 376 bestuurders te snel.Dat is 7.24%. “De dalende trend van het aantal snelheidsovertreders zet zich door wat ons hoopvol stemt om het aantal snelheidsovertreders verder terug te dringen”, zegt de politie. “De gemotiveerde mensen van onze verkeersdienst blijven elke dat actief verder werken op het thema snelheid.” De hoogste snelheid werd genoteerd te Diksmuide in de Iepersteenweg waar een bestuurder 117 km/uur reed waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt. In de Stationsstraat te Houthulst reed een bestuurder aan 100 km/uur waar de snelheid 50 km/uur bedraagt. In Kortemark in de Groenestraat reed een bestuurder 94 km/uur waar de toegelaten snelheid 50 km/uur bedraagt. Tot slot werd er ook in Koekelare op de Belhuttebaan een overtreder geregistreerd aan een snelheid van 91 km/uur alwaar de snelheid 50 km/uur bedraagt.

