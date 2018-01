67 procent van gecontroleerde bestuurders vorig jaar onder invloed van drugs 20 januari 2018

De politiezone Polder (Diksmuide, Kortemark, Houthulst en Koekelare) heeft een eerste balans opgemaakt van 2017. Vooral het hoge aantal bestuurder betrapt met drugs viel op. Er werden vorig jaar 138 bestuurders onderworpen aan een speekseltest, en 67 procent was positief. "Van de 7.927 ademtesten waren er slechts 243 positief." Er werden 75 woninginbraken vastgesteld, tegenover 74 in 2016, en 46 inbraken in handelszaken, tegenover 64 in 2016. Ook de investeringen van de politie kwamen aan bod. "Er zijn in 2017 zes extra personeelsleden bijgekomen", besluit korpschef Johan Geeraert. "Er werden ook elektrische fietsen gekocht en nog dit jaar zullen de ANPR-camera's operationeel zijn." (JHM)