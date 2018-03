56.000 euro voor dakwerken 30 maart 2018

Het stadsbestuur trekt 56.000 euro uit om dakwerken uit te voeren op verschillende gebouwen zoals de bibliotheek, jeugddienst, de kantine van het voetbal in Keiem, de loods van de Billander, het ontmoetingscentrum Vladslo en de kapel bij het kerkhof in Oostkerke. Onafhankelijk raadslid Mieke Vanrobaeys vroeg zich tijdens de gemeenteraad af of er al een studie is gebeurd over de aanwezigheid van asbest in scholen en openbare gebouwen en of die verwijderd is. De studie is er maar asbest is nog niet overal weg, was het antwoord. Marc Deprez (Idee Diksmuide) stelde voor meer te investeren in zonnepanelen. Milieuschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) deelde mee dat er overal waar het kan zonnepanelen liggen op daken van openbare gebouwen. (GUS)