5 tips: ook hier erfgoed in de kijker 20 april 2018

1) Het provinciedomein Raversyde in Oostende is dit weekend gratis open. In 'Atlantikwall' kom je via een familievriendelijk parcours met doe- en zoekopdrachten te weten hoe Hitler de oorlog verloor.





2) Sinds 1950 verkiest Koksijde zijn Mieke Garnaal en eredames als ambassadrices. Tijd dus om die traditie zondag in de kijker te zetten in het Navigo Nationaal Visserijmuseum.





3) Diksmuide zet zijn verhalenkelder in het stadhuis open om de resultaten van het archeologisch onderzoek voor de heraanleg van de Grote Markt in de kijker te zetten.





4) Bij het kasteel van Beauvoorde kan je zelf op foto in belle-époquekostuum, maar ook genieten van creatieve ateliers, streekproducten, volksspelen, een boekenmarkt en instrumenten maken.





5) In Villa Les Zéphyrs in Middelkerke staan de sporthelden van Middelkerke, Oostende, De Haan en Blankenberge in de kijker. Tot 19 april kon je stemmen en zondag weet je wie de grootste sporthelden zijn.





Info: www.erfgoeddag.be.