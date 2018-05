5.617 euro opgehaald bij verkeersactie 19 mei 2018

Bij een verkeersactie van de politie Polder in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst Vlabel werd gisteren 5.617,47 euro aan achterstallige verkeersbelastingne geïnd. De actie ging door in de Woumenweg en Wijnendalestraat in Diksmuide. In totaal werden 710 voertuigen gescand waarvan er 7 niet in orde waren met de belastingen. De politie nam 181 ademtesten af, waarvan er twee positief waren. Voorts waren er nog pv's voor bestuurders met ongekeurde wagens, voor auto's met versleten banden en voor bestuurders die hun gordel niet droegen. Eén wagen werd geïmmobiliseerd omdat de bestuurder nog een rijverbod had lopen. (JHM)