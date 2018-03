4AD viert verjaardag met feestprogramma ICONISCHE MUZIEKCLUB BLIKT TERUG OP 30 JAAR OPTREDENS GUDRUN STEEN

29 maart 2018

02u50 0 Diksmuide De 4AD is dertig jaar jong en dat viert de muziekclub in de paasvakantie met een pak activiteiten. De pionier van weleer is nog altijd de sterke man van vandaag: Patrick Smagghe (52). Met hem blikken we vandaag terug.

De naam 4AD ontleende Patrick aan een Brits platenlabel dat staat voor kleinschaligheid, koppig en artistiek waardevol. Laat dat nu net de identiteit vormen van de muziekclub. Toen hij de club dertig jaar geleden oprichtte, was er van een businessplan geen sprake. Maar wel een pak energie om een verhaal te schrijven met muziek in de hoofdrol. "Via een vriend kwamen we aan een eerste lening", vertelt Patrick. "Herr Seele schreef een lied voor de opening en beet het lint door. Ondanks het gebrek aan een businessplan beseften we wel dat we op het einde van de maand de rekeningen zouden moeten betalen. Maar we zijn altijd financieel gezond geweest. Vandaag krijgen we van het stadsbestuur 500 euro en van Vlaanderen 419.500 euro."





Fugazi

"We slaagden er in mei 1993 in de Amerikaanse hardcoreband Fugazi te programmeren voor een energiek optreden in de Boterhalle. Ondanks het alternatieve genre en een band die niet houdt van veel show, genoten toch 450 toeschouwers van het optreden. We hebben er onze club mee op de wereldkaart gezet. Ik ben nog altijd trots dat we een band van zo'n formaat konden boeken."





Gele Frigo

"Midden de jaren negentig lanceerden we ons ondertussen ter ziele gegane ledenblad De Gele Frigo. We kopieerden de pagina's op iemands werk. Om gratis promotie te voeren, waren we inventief. Zo gaven we honderden flyers mee met een militair die in Duitsland gekazerneerd was. Op de enveloppe zetten we Militaire Dienst. Zo konden we die gratis vanuit ons buurland versturen naar iedereen in Diksmuide."





En dan zijn er nog de vrijwilligers. "Met 78 zijn ze. Zonder hen zouden we onze 30ste verjaardag niet gehaald hebben. Achter de bar, aan de inkom of in de keuken, we vormen één hecht team dat samen gelooft in de toekomst."





Patrick is trots op wat zijn team bereikt heeft. "Van een podium van bierbakken zijn we geëvolueerd naar een kunstenhuis langs de Kleine Dijk. Maar bij elk concert blijven we de muzikant in de spotlights zetten. Deus of een beginnende band, we behandelen ze allemaal op de typische 4AD-wijze: met respect."





Op 30 maart begint een cafémarathon van 30 uur, op 2 april hoor je op bunkermatinée de bands van de repetitiebunkers, op 6 en 7 april brengt Wannes Cappelle een try-out van zijn nieuwste project, op 8 april kan je Parijs-Roubaix volgen, op 13 april is de Noord-Marokkaanse band 'The Master Musicians of Jajouka' te gast en op 14 april is er '4AD verduystert', een ode aan het vroegere programma Duyster.





Meer info op www.4ad.be.