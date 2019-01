468 bestuurders gecontroleerd tijdens ‘Weekend zonder Alcohol’ JHM

14 januari 2019

14u09 0

Politiezone Polder heeft zaterdag deelgenomen aan de nationale actie ‘Weekend zonder Alcohol.’ Van de 468 gecontroleerde bestuurders legde maar één iemand een positieve ademtest af. Er was echter ook een bestuurder die reed onder invloed van drugs, en één iemand was ook in het bezit van drugs. Daarnaast werd ook één bestuurder betrapt die rondreed zonder rijbewijs en werd één auto in beslag genomen die niet verzekerd was. De actie ging ook zondag nog verder.