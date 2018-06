40 maanden voor poging doodslag agent 20 juni 2018

Een 35-jarige man uit Lichtervelde is veroordeeld tot 40 maanden celstraf voor een poging tot doodslag op een agent van de politiezone Polder en weerspannigheid ten aanzien van zijn collega's. In de nacht van 26 juli 2016 werd een patrouille opgeroepen voor zwaar partnergeweld in de toenmalige woning van beklaagde Nico V. in Diksmuide. De man, zwaar onder invloed van drank na cafébezoek, had zijn vrouw verschillende klappen toegediend en sloeg het huis kort en klein. Toen de politie aanbelde, haalde Nico V. een klauwhamer tevoorschijn en zwaaide hij richting het hoofd van een politieman. Die kon de aanval net ontwijken door een duw te geven, waarop de hamer tegen het been van een andere politieman terechtkwam. De vier agenten waren zelfs enkele dagen arbeidsonbekwaam na het incident. V. slaagde er bij zijn arrestatie zelfs in om het raam uit de combi te stampen en probeerde nog te vluchten toen de politie daarop de combideur opende. Tijdens het proces vroeg de verdediging om de feiten te kwalificeren als slagen en verwondingen, gezien V. naar eigen zeggen niet de opzet had om te doden. De Veurnse rechter vond van wel, vermits de man effectief met de hamer op het hoofd van de agent wilde slaan. De geviseerde politieman krijgt 2.750 euro schadevergoeding toegewezen, zijn drie collega's elk 1.000 euro. Uiteindelijk lijkt de uitgesproken straf vrij mild, aangezien 34 van de 40 maanden celstraf werden uitgesproken met uitstel onder strenge voorwaarden. (BBO)