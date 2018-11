300 herdenkingsbomen vormen samen frontlijn 27 november 2018

02u23 0

In Diksmuide hebben gedeputeerde Guido Decorte en burgemeester Lies Laridon een herdenkingsboom geplant op de oever van de IJzer en in de schaduw van de IJzertoren. Er komen er 44 in Diksmuide, en daarnaast nog 31 in Nieuwpoort en 13 in Middelkerke. Eens die bomen allemaal in de grond zitten, zal de frontlijn, tussen Mesen en Nieuwpoort, gevormd zijn door in totaal 300 olmen. "Het is een blijvend landmark", vindt Decorte. Het Regionaal Landschap Westhoek coördineerde de boomplantactie. Het initiatief startte in het voorjaar van 2015 in Ieper. (GUS)