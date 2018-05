3 jaar met uitstel na afpersing met taser 31 mei 2018

Een dertiger uit Diksmuide is tot 3 jaar cel met uitstel onder strenge voorwaarden veroordeeld na afpersing met behulp van een stroomstootwapen. De man eiste op 30 december 2017 geld van twee voorbijgangers in het centrum van Diksmuide, waarbij hij de taser tegen het hoofd van een slachtoffer hield. Die kon zijn hoofd nog net afwenden op het moment dat dader Sam D. het knopje indrukte. De veelpleger werd kort nadien opgepakt. De man stond nog onder voorwaarden en liep eerdere straffen met of zonder uitstel op. Na een pleidooi met schuldinzicht besloot de rechter de beklaagde een allerlaatste kans te geven onder strikte voorwaarden, begeleiding en met een enorme straf boven het hoofd bij het plegen van nog een feit. "Want dan worden al je celstraffen effectief en zit je meteen voor jaren in de cel. Onthoud goed wat ik zeg", aldus de rechter bij het vonnis. (BBO)