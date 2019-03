27-jarige Mareen uit Nederland opent groepsverblijf in oude herberg in Lampernisse GUS

19 maart 2019

13u25 0 Diksmuide Begin april krijgt de historische herberg ‘In den Paardenhandel’ in het centrum van Lampernisse een nieuw leven. De Nederlandse Mareen Groen (27) opent er een vakantieverblijf met acht kamers voor twintig personen.

Mareen groeide op in Nederland, reisde de wereld rond, maar volgde de liefde naar de Westhoek. Ze woont in het landelijke Stuivekenskerke en in dat andere idyllische dorpje, Lampernisse, opent ze begin april herberg ‘In den Paardenhandel’. “Het was liefde op het eerste gezicht toen we hier voor het eerst kwamen”, lacht Mareen. “Die uitgestrekte velden, de rust en de vriendelijke buurt hebben ons overtuigd om hier een zaak te starten. Ik baat de zaak uit, het pand is eigendom van Dieter Bilsen en zijn echtgenote Sofie. Zij namen ruimschoots de tijd om het te restaureren. Het resultaat is een landelijk gebouw met hedendaagse touch. Je komt binnen in de leefruimte en de grote keuken. Verspreid over het hele gebouw en een annex hebben we acht kamers voor in totaal twintig personen. Drie van de acht kamers zijn speciaal ingericht voor families. Een open haard, een gezellige speelkamer en warme kleuren: de eigenaars hebben er alles aan gedaan om de herberg om te toveren tot een gezellige plek. Bijzonder is de polyvalente ruimte die bijna is afgewerkt. Die is geschikt om bijvoorbeeld te vergaderen of om workshops in te organiseren.”

Herberg ‘In den Paardenhandel’ staat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De naam verwijst naar de veemarkt die er tot 1971 wekelijks werd georganiseerd. De eigenaars hebben de oorspronkelijke naam behouden en die vind je ook terug op de gevel. Het gebouw ligt in de schaduw van de kerk.

Info: www.indenpaardenhandel.be.