20 jaar kermis 22 juni 2018

Oudekapelle viert feest zondag. Wat in 1998 begon als een gezellig samenzijn in het café, is uitgegroeid tot een groot gebeuren. Op het Dorpsplein staat zondag een tent. Na de misviering is het daar te doen. Zondagavond 19.30 uur is er een optreden van de travestieten van La Belle Histoire gevolgd door een optreden van Laladu Fantasy. De inkom is gratis. Dinsdag 27 juni is er een boterkaarting en donderdag 29 juni kan je de Rode Duivels volgen op groot scherm. (GUS)