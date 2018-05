2 jaar cel geëist voor afpersing met taser 11 mei 2018

02u39 1 Diksmuide Een dertiger uit Diksmuide riskeert 2 jaar effectieve celstraf voor afpersing met behulp van een stroomstootwapen.

"Op 30 december 2017 eiste Sam D. geld van twee voorbijgangers in het centrum van Diksmuide, waarbij hij een taser tegen het hoofd van het slachtoffer hield. Die kon zijn hoofd nog net afwenden op het moment dat Sam D. het knopje indrukte. Hij werd kort daarna opgepakt en was ook nog weerspannig. Hij stond toen nog onder voorwaarden na een vonnis van 10 maanden cel voor diefstal met geweld", schetste de procureur.





Daarnaast stond Sam D. nog terecht voor twee fiets- en vier winkeldiefstallen. "De beklaagde kampt al langer met een diepgeworteld alcoholprobleem. Verscheidene voorwaardelijke straffen en opnames in afkickcentra hebben kennelijk geen effect gehad. Enkel een effectieve celstraf lijkt aangewezen", voegde de procureur nog toe. De beklaagde erkende zijn alcoholprobleem en vroeg alsnog om een kans. "Als jij nog eens een straf met voorwaarden krijgt en je die opnieuw schendt, zit je wellicht voor jaren in de gevangenis. Ik beloof niets", antwoordde de rechter. Vonnis op 29 mei. (BBO)