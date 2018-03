18 maanden met uitstel voor zwaar partnergeweld 07 maart 2018

Een 33-jarige Pool uit Diksmuide is tot 18 maanden cel met uitstel veroordeeld wegens aanhoudend partnergeweld. De politie kwam de afgelopen jaren al verscheidene keren tussenbeide omdat de man opnieuw had geslagen of het huis had verbouwd.





"Op 28 september vorig jaar bereikte de situatie een kookpunt. Zijn vrouw wilde scheiden omdat de man tot zestien blikken bier per dag dronk en niets van zijn leven maakte. De beklaagde reageerde furieus, sloeg haar letterlijk bont en blauw. Het was hun zoontje die de politie belde om te zeggen dat de ruzie uit de hand liep", sprak de procureur tijdens het proces. De beklaagde, al 7 maanden in voorhechtenis, drukte zijn spijt uit en wees zijn alcoholverslaving aan als grootste boosdoener. De man kreeg heel wat voorwaarden opgelegd, zoals een verplichte opname voor zijn alcoholprobleem en een contactverbod met zijn vrouw, met wie hij in een echtscheidsprocedure zit. Als hij zich er niet aan houdt, kan de 18 maanden voorwaardelijke celstraf effectief worden. (BBO)