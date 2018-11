179 fietsers niet in orde 20 november 2018

Politiezone Polder controleerde tijdens de sensibiliseringsactie voor schoolgaande fietsers in het verkeer tussen 1 oktober en 15 november in totaal 884 fietsende scholieren. De actie wordt voornamelijk gehouden om hen te wijzen op de gevaren van het fietsen in het donker en de tweewielers te controleren op mogelijkge gebreken. In totaal bleken er 179 fietsers niet in orde te zijn, dat is goed voor iets meer dan 20 procent: een hoog cijfer. De meest voorkomende inbreuken waren geen of defecte verlichting, defecte remmen en het ontbreken van een bel. Alle scholieren kregen een waarschuwing mee en de vraag zich in orde te stellen. (JHM)