130 ton meer landbouwfolie geleverd op recyclagepark en niemand weet van wie dat komt GUS

29 januari 2019

11u38 0 Diksmuide Vorig jaar voerden Diksmuidse landbouwers 290,7 ton landbouwfolie gratis aan op het recyclagepark. Het jaar ervoor was dat maar 162,5 ton. De berg is zo groot dat Diksmuide zelf moet opdraaien voor de verwerking ervan. Kostprijs: 30.000 euro.

“Op het recyclagepark viel me de berg landbouwfolie onmiddellijk op”, uitte Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) kritiek tijdens de gemeenteraad. “Bepaalde groentetelers misbruiken het systeem van de gratis inzameling van landbouwfolie en daarvan is de Diksmuideling nu het slachtoffer. Het bestuur moet zo’n praktijken tegengaan.”

Schepen Martin Obin (CD&V) schetst wat is verkeerd gelopen. “In maart en november organiseren we een inzameling van landbouwfolie. Tot 2014 betaalden de boeren daarvoor 0,05 euro per kilo maar daarna werd het gratis. De verwerkingsbedrijven konden die folie namelijk gratis ophalen. In totaal werd vorig jaar 290,7 ton landbouwplastiek ingezameld, het jaar daarvoor was dat 162,5 ton. Het aandeel grondfolie, in de volksmond courgettefolie genoemd, is in één jaar tijd bijna vervijfvoudigd naar 174 ton vorig jaar. De verwerkingskost van dat soort folie is verdubbeld naar 180 euro per ton. Dat komt omdat die plastieksoort veel vuiler is en dus moeilijker te verwerken. Blijkbaar waren er één of meerdere telers die zo’n grondfolie al jaren op hun bedrijf stockeerden en nu besloten om die in te leveren. De afvalophaler weigert die berg plastiek op te halen en naar het overslagstation van de IVVO in Veurne mogen we maar één vrachtwagen per week met grondfolie sturen. We zitten dus met een meerkost van 30.000 euro. Ondertussen is alle plastiek door de firma Garwig weg gevoerd.”

En hoe moet het nu verder want de volgende inzameling is al gepland in maart, vroeg Vanlerberghe zich af. “We moeten nadenken over een betere identiteitscontrole bij aankomst op het recyclagepark, het plaatsen van camera’s, het betalend maken of weigeren van grondfolie en een snellere aanpak als het fout loopt”, antwoordde Obin.