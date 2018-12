13.5% te snel tijdens snelheidscontroles, zes laagvliegers zijn rijbewijs kwijt JHM

05 december 2018

De eerste resultaten van de Bob-campagne, die nu al vijf dagen loopt, zijn bekend voor politiezone Polder. Naast verschillende alcoholcontroles zette de politie deze week ook extra in op snelheidscontroles. Ze voerden controles uit zonder en mét onderschepping. In totaal werden 790 voertuigen gecontroleerd waarvan er 107 te snel gereden, dat is met 13.5% een hoog cijfer. Vooral in de Oudekapellestraat in Diksmuide werd véél te snel gereden. Daar mag men 70 kilometer per uur maar werden snelheden gehaald van 121, 123, 125, 132 tot wel 169 kilometer per uur. Ook in de Klerkenstraat in Houthulst vlogen verschillende bestuurders op de bon. In totaal werden al zes rijbewijzen ingetrokken voor 15 dagen en betaalden 24 bestuurders onmiddellijk een boete. Al acht bestuurders legden een positieve ademtest af, waarvan 4 hun rijbewijs mochten ingeven.