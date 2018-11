11.11.11 organiseert 40ste Instuif 07 november 2018

11.11.11 van Diksmuide houdt nu vrijdag voor de veertigste keer zijn Instuif. Smullen van duurzame gerechten, klaargemaakt door de basisscholen en verenigingen, of van de klassieke spaghetti kan vanaf 18.30 uur in de Boterhalle. Daarna treden Wak maar Proper en Cafe Con Leche op. Het vroegere Diksmuidse jongerenontmoetingscentrum Den Andjoen legde veertig jaar geleden de kiem van de Instuif. Dat centrum stopte halfweg de jaren tachtig zijn werking. De Noord-Zuidraad is nu organisator van dienst.





(GUS)