100 leerlingen geëvacueerd na brand in KTA SPOUWMUUR VAT VUUR NA ASFALTWERKEN OP DAK JELLE HOUWEN

13 maart 2018

02u35 0 Diksmuide Een honderdtal leerlingen en leerkrachten van het KTA langs de Kaaskerkestraat in Diksmuide moest gisteren geëvacueerd worden na een brand. Die ontstond in een spouwmuur bij asfaltwerken op het dak. Enkele lokalen zaten onder de rook. "Alles verliep rustig, niet alle leerlingen vonden het oponthoud erg", glimlacht coördinator Frank Verlinde.

De brandoproep kwam stipt binnen om 11 uur, net voor aanvang van het laatste lesuur. Een van de arbeiders van de school was op dat moment herstelwerken aan het uitvoeren op het dak van het gebouw, dat dateert uit 1975 en 'de bunker' wordt genoemd.





Tijdens de roofingwerken sloeg een vonk over naar de klimop op het dak. Dat vatte vuur, waarna brandende delen in een spouwmuur naar beneden vielen. "Hierdoor liep de hitte tussen de betonnen platen snel op", zegt brandweerluitenant Rudi Dolphen. "Met de warmtecamera konden we zien dat er een warmtebron zat en onze interventie dringend nodig was. De lokalen vulden zich op dat moment ook al met rook. Alle leerlingen waren toen al geëvacueerd. We zijn meteen begonnen met het afkoelen van de muren met water. Dat ging vrij vlot. De rook in de lokalen hebben we langdurig verdreven met de ventilator. Gelukkig kon hier erger voorkomen worden."





Natte hoofden

Al die tijd stonden een honderdtal leerlingen buiten op de koer gezellig te keuvelen met elkaar. Iedereen leek de commotie en aandacht wel prettig te vinden. "Correctie: bijna iedereen", lacht coördinator Frank Verlinde. "Er waren verschillende leerlingen op dat moment bezig met een praktijkles haartooi. Sommige haren waren net geverfd, andere net gewassen. Ook zij moesten dus halsoverkop naar buiten. Met handdoeken rond hun natte hoofden. Voor hen was dit niet echt een pretje, al konden ze er ook nog om lachen." Het nieuws over de brand verspreidde zich snel onder de leerlingen.





"In dit gebouw zitten zo'n 100 leerlingen. Aan de overkant van de straat gaan de praktijklessen slagerij door en ook in het andere gebouw zitten nog leerlingen. In totaal telt onze school 200 studenten. Ook de leerlingen van de slagerij die net met vers vlees aankwamen, moesten uiteraard alles gade slaan voor ze terugkeerden. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar alle begrip: het is al goed dat hier geen gewonden vielen, er haast geen schade is en de lesuren 's middags gewoon door konden gaan."





Al hadden toch enkele leerlingen op een volledige vrije dag gehoopt.





"Hoe? Is alles al onder controle? Jammer, we dachten echt dat het dak van de school in brand stond. Terug naar binnen dan maar." Al duurde ook dat niet lang, want enkele tellen later begon de middagpauze al.