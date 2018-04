10 maanden na inbraak in ontmoetingscentrum 20 april 2018

Een twintiger uit Diksmuide is veroordeeld tot 10 maanden cel nadat hij in augustus vorig jaar binnendrong in Ontmoetingscentrum Heuvelhuis in Klerken en er verschillende zaken ontvreemdde. De man zag dat de sleutel nog op de deur was achtergebleven en keerde later terug om effectief een slag te slaan. Verschillende bakken bier, elektronicamateriaal, voedingswaren en geld waren verdwenen. De man werd gezien door een buurtbewoner en kort daarna opgepakt. Volgens het openbaar ministerie werd Benjamin D. al verschillende keren veroordeeld voor vermogensdelicten en telt zijn strafregister zes pagina's. De beklaagde gaf de inbraak toe en zei dat hij die pleegde uit geldnood gezien hij in collectieve schuldenregeling zit. (BBO)