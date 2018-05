"Water stroomde door mijn huis" MEUBELS VAN PAULETTE PIETERS (86) BESCHADIGD NA WOLKBREUK BART BOTERMAN

02u41 0 Diksmuide Een wolkbreuk heeft gisteravond in Houthulst en omstreken talloze straten, woonkamers en kelders blank gezet. "Het water stroomde via de voordeur binnen en langs de achterdeur buiten", zegt de 86-jarige Paulette Pieters.

Het grootste leed begon rond 19 uur. "Ik zat gewoon televisie te kijken. Plots voelde ik mijn voeten nat worden en merkte ik dat er water aan het binnenstromen was. Mijn huis werd letterlijk omgetoverd tot een rivier, want het water stroomde via de achterdeur binnen en langs de voordeur buiten", vertelt Paulette Pieters uit de Terreststraat in Houthulst.





Veel hulp

"Mijn kleinkinderen zijn onmiddellijk komen helpen, maar op zo'n moment kom je altijd te laat. Al het meubilair, waaronder mijn zetels en kasten, is stuk. Er stond op een gegeven moment wel tien centimeter water in het huis. Het stroomde uiteindelijk snel weg, maar wat overbleef, is enorm veel slijk. Het is al de derde keer in vijf jaar dat ik dit meemaak. Het mag echt gaan stoppen", aldus Paulette. Ook haar 3-jarige achterkleinzoon Lars kwam mee helpen met de opkuis. De hele buurt had te kampen met water dat de huizen binnenstroomde. "Niet enkel in Houthulst zelf, maar ook in Klerken en Sint-Kristoffel was er veel wateroverlast. De rioleringen kregen de overvloedige regen gewoonweg niet geslikt. De technische dienst en de brandweer deden hun uiterste best om in te grijpen waar mogelijk. Het was mooi om zien dat buurtbewoners spontaan elkaar gingen helpen met trekkers en emmers om de huizen zo snel mogelijk weer droog te maken", vertelt burgemeester Ann Vansteenkiste (CD&V). Volgens woordvoerder Kristof Louagie kreeg de brandweerzone Westhoek in een mum van tijd een zestigtal oproepen te verwerken. "Het ging om een erg lokale wolkbreuk, want de meeste oproepen waren op grondgebied Houthulst. Ook in Zarren, Koekelare en Diksmuide waren er straten die plots blank stonden met ondergelopen kelders tot gevolg. We konden uiteraard niet overal tegelijk zijn, dus werkten we de oproepen af volgens prioriteit. Het water trok vrij snel weg, dus onze taak was vooral het leegpompen van kelders", aldus Louagie.





