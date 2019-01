“Waarom plakt de sneeuw vandaag zo goed?” GUS

23 januari 2019

09u53 0 Diksmuide De leerlingen van het zesde leerjaar van de vrije basisschool Woumen overtroffen zichzelf woensdagochtend met deze sneeuwman.

Meer dan twee meter hoog is hij geworden, de sneeuwman die de leerlingen van het zesde leerjaar hebben gemaakt bij hun school. Meester Karel keek goedkeurend toe en stak zelf enthousiast een handje toe. “Waarom plakt de sneeuw zo goed?”, vroegen de kinderen zich af. Of sneeuw goed plakt, kan je al horen wanneer je erop wandelt, zochten we op. Als het een mooi krakend geluid hoort, dan zit het goed. Het zijn kristallen in het ijs die ervoor zorgen dat de sneeuw plakt.