"Vertraging of niet, Rijkswachtstraat klaar tegen zomer"

Door het slechte weer heeft de heraanleg van de Rijkswachtstraat drie weken vertraging opgelopen. Volgens schepen van Openbare Werken Bieke Moerman (sp.a-open) komt de planning niet in het gedrang. "Er is rekening gehouden met een eventuele vertraging. Het doel blijft om de Rijkswachtstraat tegen de zomer klaar te hebben. De eerste fase zal tegen de tweede helft van februari achter de rug zijn. Wat wel verandert, is het fietspad. Dat leggen we niet meer in beton, maar in rode klinkers, want in de straat zijn er veel verouderde huisjes die recent zijn verkocht. We verwachten dus aanvragen voor nieuwe aansluitingen. Die aansluitingen liggen onder het fietspad, vandaar dat we kiezen voor een materiaal dat gemakkelijk verwijderd kan worden als dat nodig is." (GUS)