‘The Scabs’ geven ingetogen show zonder hun gitarist Willy Willy GUS

15 februari 2019

21u32 0 Diksmuide Het eerste optreden van The Scabs na het overlijden van zijn gitarist Willy Willy vond vrijdagavond in cc Kruispunt plaats. Het werd een ingetogen show vol eerbetoon.

De show ’40 years The Scabs’ in cc Kruispunt in Diksmuide ging door ondanks het overlijden van hun gitarist Willy Willy. Die verloor woensdagavond de strijd tegen kanker, hij werd amper 59 jaar. De voorstelling in Diksmuide was al een paar weken uitverkocht. Voor directeur Caroline Vansteelandt van cc Kruispunt waren het hectische momenten. “We kregen pas vrijdag om 10 uur officieel bevestiging dat de show kon doorgaan. Sinds het overlijden van Willy Willy bekend geraakte, stond de telefoon roodgloeiend. De mensen die een ticket hadden gekocht, wilden weten of The Scabs zouden optreden.” Caroline nam net voor de show het woord: “Het is onwennig en ik vraag jullie begrip. Guy Swinnen zal geen bindteksten vertellen omdat het te zwaar is.” Na haar woorden volgde het eerste applaus van het publiek. Guy Swinnen en zijn band kwamen op het podium en deden waarin ze goed waren: zingen. De gitaar van Willy Willy stond op het podium, die bleef helaas onbespeeld. Het werd een ingetogen optreden. Na elk nummer bedankte Swinnen het publiek met een korte ‘dank u wel’ of begripvolle buiging. Na een half uur spelen sprak Swinnen dan toch het publiek toe. “Dit is het moment dat ik normaalgezien Willy Willy op het podium roep. Dit nummer is voor hem.” Waarna de band Mesaboogie Feedback speelde. Het publiek trakteerde op een minutenlange staande ovatie. Nog een nummer dat Swinnen aankondigde speciaal voor Willy Willy was de cover Rock ’n roll heart van Lou Reed.