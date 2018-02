't Saam campus Cardijn wordt groene school 24 februari 2018

02u40 0 Diksmuide 't Saam campus Cardijn heeft 5.000 euro gekregen van de provincie om een groenere schoolomgeving te maken.

Dat is 85 procent van de totale kostprijs. De aanplant van een notelaar vormde het begin. "Achter de nieuwe lerarenkamer leggen we een speelplaats voor leerlingen van de eerste graad, waarbij we een poel laten uitgraven", overloopt coördinator Filip Declerck.





"De leerkrachten zelf krijgen ook een groen plekje. Verder plannen we een educatief bos met 800 struiken en 20 bomen, een boomgaard met snoeptuin bij de leskeukens, een looppiste van 400 meter rond de school, sportveldjes en een buitenklas voor voordrachten of voorstellingen." Ongeveer 1 hectare is groenzone rond 't Saam campus Cardijn, maar die heeft nu geen functie. Dit jaar vinden er plantacties plaats, zodat de groene school tegen 2019 een feit is. Leerlingen en leerkrachten zullen het dagelijks onderhoud voor hun rekening nemen, maar de grote maai- en snoeiwerken besteedt de school uit. (GUS)