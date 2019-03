’t Saam campus Cardijn krijgt label van Rode Neuzen school GUS

12 maart 2019

15u07 1 Diksmuide ’t Saam campus Cardijn in Diksmuide mag zich voortaan een Rode Neuzen school noemen. Het onderlijnt daarmee zijn inzet voor jongeren met psychische problemen.

Om dat label te kunnen krijgen, heeft de school een actie uitgewerkt. “Leerlingen van het vierde jaar Marketing en Onderneming organiseerden een filmavond voor alle eerstejaarsleerlingen. Ze verkochten ook rode neuzen”, overloopt een trotse directeur Bart Laleman. “Aan het label is een bedrag van 626,5 euro verbonden. We willen alle leerlingen de kans geven om aan de vele activiteiten op onze school deel te nemen. We hebben een sterk team dat oog heeft voor de jongeren die het minder goed hebben.”