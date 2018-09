't Saam campus Cardijn doet groeten uit 1959 04 september 2018

Het team van 't Saam campus Cardijn in Diksmuide liet zich op de eerste schooldag inspireren door het tv-programma 'Groeten uit ...' en keerde terug naar 1959.





De school startte namelijk zijn zestigste schooljaar. "De dag verliep in retrostijl", blikt directeur Bart Laleman terug. "De 100 nieuwe leerlingen zagen hun leerkrachten in kledij van zestig jaar geleden, we plaatsten een decor uit die periode, parkeerden een oude Ford en zetten oude schoolbanken buiten. Vanuit de tijd van toen namen we onze eerstejaars mee in het toekomstgerichte verhaal van onze school."





(GUS)