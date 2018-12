’t Rooneplezier deelt kerstballen uit GUS

13u32 0 Diksmuide Vanaf vrijdag krijg je in café ’t Rooneplezier rechtover De Blankaart in Woumen bij Diksmuide bij drie consumpties een kerstbal. Met een beetje geluk win je een prijs.

Cafébaas Bart Vanhee van ’t Rooneplezier is al helemaal in kerststemming. Met zijn kerstmuts en witte baard aan presenteert hij zijn kerstballenactie. “We verdelen in totaal 1000 kerstballen en in de helft zit een prijs. De meest waardevolle is een reisbon van 125 euro. De actie loopt tot zo lang er ballen zijn. Op kerstdag om 19 uur organiseer ik ook een babyborrel voor kindje Jezus. En dat mag je letterlijk nemen want ik deel dan gratis borreltjes uit.”