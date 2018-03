't Manneke uit de Mane schenkt archief aan stad 26 maart 2018

De vzw 't Manneke uit de Mane heeft 20 archiefdozen, met daarin documenten van de laatste vijf jaar, in bewaring gegeven aan het Diksmuidse stadsbestuur. De vzw is het bekendst door zijn 'volksalmanak' die voor het eerst uitkwam in 1881, maar na wat crisissen opnieuw gelanceerd werd in 1964.





Dit jaar werd al de 96ste editie voorgesteld. De ridderorde van 't Manneke uit de Mane neemt jaarlijks verdienstelijke West-Vlamingen op. Tot slot heeft 't Manneke sinds 1978 ook zijn standbeeld op de Grote Markt in Diksmuide. Stadsarchivaris Chris Vandewalle zal het archief inventariseren. Daarna kunnen geïnteresseerden het raadplegen. (GUS)