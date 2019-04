’t Land van Vlierbos vanaf dit weekend open in nieuw provinciedomein IJzerboomgaard GUS

02 april 2019

10u01 0 Diksmuide ’t Land van Vlierbos in Diksmuide omvat een café met streekproducten, een kinderboerderij, een pluktuin en samentuin. Het is vanaf dit weekend open. Het sociaal tewerkstellingsproject vzw De Groene Kans coördineert het project.

Het nieuwe provinciedomein IJzerboomgaard langs de IJzerdijk in Diksmuide is al een tijdje open. Kinderen kunnen er ravotten in de weidse natuur. Vanaf de paasvakantie kan je ook even uitrusten in het café op de hoeve. Je kan er proeven van artisanale producten en drankjes. Het is elke woens-, vrij-, zater- en zondag open van 11 tot 19 uur. Daarbij hoort een kinderboerderij met koeien, schapen, geiten, varkens, konijnen, cavia’s en bijen. Je kan er de stallen bezoeken en langs de weide lopen. Landbouwers uit de streek hebben aan dat project meegewerkt. De kinderboerderij is elke weekdag open van 8.30 tot 16 uur en in het weekend van 11 tot 19 uur. Tot slot is er een pluktuin aangeplant en kunnen geïnteresseerden ook samen tuinieren. Er staan daarrond workshops op de planning. Nog leuk voor kinderen is de belevingstocht die op 11 april op het programma staat. Wie tussen 8 en 10 jaar is kan meedoen en samen een dromenvanger knutselen en een landschap van natuurgeluiden samenstellen. Inschrijven kan via info@tlandvanvlierbos.be of check de Facebookpagina LandvanVlierbos.