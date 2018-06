'Stad Onderstroom', nu met culinair accent 27 juni 2018

02u44 1 Diksmuide De achttiende editie van het gratis zomerfestival 'Stad Onderstroom' in Diksmuide start op vrijdag 6 juli met een concert van Shakedown Tim & the Rhythm Revue in muziekclub 4AD.

"Een zomer lang presenteren we een mix van muziek, kunst, film en voor het eerst ook gastronomie", promoot Patrick Smagghe van de 4AD. "De oude broederschool langs de Oostendestraat is de uitvalsbasis. Aan dat gebouw hebben zoveel Diksmuidelingen herinneringen dat we het, voor het verkocht wordt, nog één keer wilden openstellen. We wijken op 19 augustus even uit naar natuurdomein De Blankaart. Voor ons gekende, literaire moment Ile d'Amour strikten we auteur Jeroen Olyslaegers. Snel inschrijven via debibliomaan@hotmail.com is de boodschap." Peter Defurne is curator voor de tentoonstelling 'Stroom/Lijn'. "In zo goed als alle klaslokalen en ook op zolder zullen hedendaagse kunstenaars exposeren. Ongeveer 100 werken zullen de school vullen."





Nieuw dit jaar is het luik gastronomie. In chef-kok Tijl Devriendt van Water en Vuur vonden de organisatoren een geschikte partner. "Ik bereid elke woensdag van 11 juli tot en met 29 augustus een gerechtje zonder elektriciteit. Dat doe ik in de oude boomgaard. In het openluchtrestaurant van dienst is plaats voor vijftig mensen. Een menu kost 42 euro." 4AD, Filmclub Diksmuide en De Bron zijn de partners van Stad Onderstroom. Info: www.4ad.be.





(GUS)