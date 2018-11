"Mirakel dat die wielen me gemist hebben" LUC (61) BELANDT MET FIETS EN AL ONDER ENORME TRUCK JELLE HOUWEN

22 november 2018

02u23 0 Diksmuide Luc Deburghgraeve uit Diksmuide vierde maandag zijn 61ste verjaardag noodgedwongen in het ziekenhuis. Hij belandde vorige donderdag met zijn fiets ónder een vrachtwagen. "Ik hield me stil op mijn buik en zag de wielen naast me voorbij denderen", vertelt Luc. Hij hield er wel een openbeenbreuk aan over.

Het ongeval gebeurde vorige week donderdag tijdens het spitsuur in de Maria Doolaeghestraat in Diksmuide. Wat de precieze omstandigheden zijn van het ongeval, wordt nog onderzocht. Luc, vroeger architect maar nu werknemer bij bouwcentrale Vinckier,kwam met zijn fiets van richting Markt, net zoals de vrachtwagenchauffeur. Ze wilden allebei rechtsaf de Maria Doolaeghestraat inrijden. Het kwam tot een aanrijding en Luc belandde met fiets en al onder de truck.





"Op een of andere manier werd ik op mijn fiets vooruit gekatapulteerd en belandde ik op mijn buik onder de vrachtwagen", vertelt Luc. "Puur toeval: ik kwam pardoes tussen de wielen terecht. De truck denderde over mijn fiets, maar ik bleef gespaard. Die enkele seconden zag ik de wielen van de truck naast me voorbij denderen. Zelf hield ik me zo laag mogelijk. Pas toen ik de truck hoorde remmen en tot stilstand komen, durfde ik me op mijn buik achteruit schuiven en kon ik me omhoog hijsen tussen trekker en oplegger door." Met behulp van omstaanders werd Luc recht geholpen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook Lucs vrouw Marina was snel op de plaats van het ongeval.





Kans op infectie

"Zijn baas Thomas sloot me in de armen en ook die trucker was helemaal het noorden kwijt", zegt Marina. "Het was immers meteen duidelijk: Luc was bij bewustzijn en lééfde nog." Luc had wel een zware openbeenbreuk opgelopen. Na een operatie in het ziekenhuis van Veurne mocht hij vrijdag niettemin alweer naar huis. Te vroeg, zo bleek wat later toch. "In het weekend kreeg Luc enorm veel last van pijn in zijn been", vervolgt zijn vrouw Marina. "De wonden waren aan het ontsteken. Daarom zijn we maandag opnieuw binnengegaan in het ziekenhuis van Ieper, waar Luc eerder al patiënt was. Ze hebben de wonde opnieuw helemaal moeten proper maken en de wonde dichten kan voorlopig ook niet. De kans op een ontsteking is dus weer erg groot. En omdat ze moeten opletten voor extra infecties, zoals pakweg de vleesetende bacterie, moet Luc voorlopig in het ziekenhuis blijven. Hoelang weten ze echt nog niet. Zelf beseft hij nog niet hoeveel geluk hij heeft gehad. Maar ik weet het maar al te goed."