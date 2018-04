"Mijn plaats is achter de toog" CAFÉBAAS MAURICE VAN 'T STROOMTJE BLAAST 93 KAARSJES UIT GUDRUN STEEN

07 april 2018

02u43 3 Diksmuide Maurice Vangaever van café 't Stroomtje heeft gisteren al zijn klanten getrakteerd. De kranige horecaman vierde zijn 93ste verjaardag. "Elke dag doe ik na mijn ontbijt open tot 's middags en na 16.30 uur sta ik opnieuw achter de toog. Ik kan niet zonder het dagelijks contact met mijn klanten."

Maurice moet met zijn 93 jaar zowat de oudste cafébaas van het land zijn. Wie de deur van café 't Stroomtje in de Lappersfortstraat open duwt, komt terecht in een oud interieur met in het midden een biljarttafel en in de hoek hét domein van Maurice: de toog. "Ik zet de pintjes klaar en de klanten komen die hier halen. Om aan tafel te bedienen, ben ik al iets te oud", lacht hij. "Het doet deugd dat zoveel mensen me vandaag verrassen met hun verjaardagswensen. Toen ik in 1949 trouwde, was café 't Stroomtje onze trouwring. Mijn schoonmoeder runde het. Ik combineerde dat met werk bij de ziekenkas en later bij de melkerij. Een pintje kostte toen nauwelijks één Belgische frank. Vandaag vraag ik 1,2 euro. Deze zaak is mijn beste therapie, daar kan geen enkel pilletje tegenop. Hopelijk kan ik nog lang genieten van de sappige gesprekken aan de toog en de zondagse biljartspelletjes. We zijn ook het clublokaal van de plaatselijke voetbalploeg."





Nen braven

"Maurice is 'nen brave vint'", vat Geert Vermet (53) uit Keiem het samen. Al van toen hij kind was, kwam hij met zijn ouders naar 't Stroomtje. "Later kwamen we na de voetbaltraining een pint pakken en ook nadien ben ik Maurice trouw gebleven. Muziek hoor je hier niet, wel klanten die honderduit met elkaar praten. Gezelligheid troef dus."





Dat beaamt ook Frans Hoorelbeke (61) uit Koekelare. "Ik waaide hier jaren terug toevallig binnen op de terugweg naar huis en ben er blijven plakken. Elke zondag komen we met een paar vrienden biljarten. Maurice is altijd vriendelijk en welgezind en we kunnen goedkoop een pintje drinken." En de cafébaas zelf? Die laat zich de complimenten welgevallen. "We hebben goeie klanten. Als ze het al eens te bont maken, moet ik maar even tikken met 'mijn stok' op de toog en de kalmte keert terug. Op de koelkast staat het opschrift 'Wegens overdonderd succes, niets op de boek' en dat weten ze ondertussen."





Betalende hond

Wist je dat er hier zelfs een hond is die kan betalen? Jada heet ze en als beloning krijgt ze telkens een koekje. Het rookverbod en de strenge alcoholcontroles hebben het de lokale cafés niet gemakkelijk gemaakt, maar toch is mijn goesting nooit verdwenen. Mijn dochter Rita springt af en toe bij. In juni plan ik voor al mijn klanten een grote barbecue in het dorp."