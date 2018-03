"Mensen helpen is mijn tweede natuur" MARIE JEANNE RUNT AL 30 JAAR VZW DE HELPENDE HAND GUDRUN STEEN

02u32 0 Diksmuide Marie Jeanne Forret (77) viert een jaar lang de dertigste verjaardag van haar vzw De Helpende Hand in Beerst. Daar kunnen kansarmen terecht voor degelijke tweedehandsspullen. Daarnaast organiseert Marie Jeanne ook talrijke benefietactiviteiten.

Marie Jeanne Forret spreekt uit ervaring want zelf heeft ze aan den lijve ondervonden wat kansarmoede met een mens doet. Na een faillissement en echtscheiding vond ze nieuw geluk en klom ze uit een diep dal. Met die bagage in haar rugzak wil Marie Jeanne mensen moed geven om door te zetten. "Luisteren is vaak al genoeg", weet ze. "Een radeloze moeder die in de dood haar enige uitweg ziet, terug op het juiste spoor krijgen door haar zin in het leven te geven. Dat is waarrond het draait. Als je in een put valt dan moet je rechtkrabbelen en voortdoen." Vzw De Helpende Hand, die Marie Jeanne dertig jaar terug opstartte met wijlen pater Gerolf Bral, is dus veel meer dan een tweedehandswinkeltje in Beerst.





Hele gezin trekt mee

"Gelukkig steunt mijn gezin me", lacht Marie Jeanne. "Toch zucht mijn man Dany wel eens als de deurbel weer eens rinkelt. Ik kan het niet laten, het is sterker dan mezelf. Mensen in de koude laten staan, zit niet in mijn natuur. De keren dat ik mijn ronde doe op zoek naar sponsors om toch maar die tweejaarlijkse busreis met 1000 gehandicapten en kansarme gezinnen naar Bobbejaanland te maken kan ik niet meer bijhouden. Verder organiseren we een driedaags kermisweekend dat we dit najaar beperken tot één dag. Ook onze zoon Yoeri staat steeds paraat. In de zomer van 2016 verbrak hij het wereldrecord door elf kilometer sokken uit te hangen in Leke. Het bracht liefst 12.000 euro op waarvan 5000 euro voor onze vzw."





Bekende peter en meter

Met Jacky Lafon en Kürt Rogiers heeft vzw De Helpende Hand een bekende meter en peter. "Jacky leerde ik toevallig kennen tijdens een uitstap naar Bobbejaanland. Zij trad daar op en ik deelde haar mijn idee om naar dat pretpark te komen met kinderen uit instellingen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Meteen pakte ze me mee naar 'de grote baas' en we kwamen snel tot een overeenkomst. Sindsdien is het een tweejaarlijkse uitstap met om en bij de 1.000 kinderen. We konden ons geen betere meter inbeelden. Elk jaar schenkt ze de opbrengst van een benefietconcert en als ik haar iets vraag, komt dat altijd goed. Kürt Rogiers kwam ooit jureren op een playbackwedstrijd tijdens een kermisweekend en zet zich nog altijd in."





Probleem blijft

Vzw De Helpende Hand heeft een duizendtal inzamelpunten voor tweedehandsspullen zoals kledij en speelgoed. Verspreid over het hele land komen die naar Beerst waar een kleine groep vrijwilligers alles sorteert en wast. "Elke dag ben ik er wel mee bezig, ja zelfs ten koste van mijn privéleven. Na al die jaren blijft de kansarmoede toenemen. Iemand helpen geeft me een goed gevoel. Hopelijk kan ik me nog lang blijven inzetten want de dag dat dit project stopt, sterf ik."





De 30ste verjaardag vieren Marie Jeanne en haar team met leuke activiteiten. De eerste is een paasmaaltijd met geschenkje voor kansarmen op 7 april. Op 22 april gaat een deel van de opbrengst van het toneel 'Van kwoad nor erger' in cc Kruispunt naar de vzw. Tickets kan je bestellen op 0476 33 37 80. Ook dit najaar staat er nog heel wat op het programma. Info: www.vzwdehelpendehand.be.