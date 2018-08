"Meest verwarrende straat van het land" HULPDIENSTEN RIJDEN VERLOREN, KOERIERS GERAKEN NOORDEN KWIJT GUDRUN STEEN

23 augustus 2018

02u34 0 Diksmuide Heel wat bewoners van de Steenstraat hebben hetzelfde huisnummer als hun buren omdat de ene kant van de straat in Diksmuide ligt en de andere kant in Houthulst. Het gevolg? Koeriers leveren tegels waar er geen nodig zijn en klanten staan voor een kapsalon dat er geen is. En erger: de hulpdiensten rijden verloren.

De Steenstraat is een weg die dateert uit de Romeinse tijd en verschillende West-Vlaamse gemeenten doorkruist. In Diksmuide en Houthulst is de situatie wel heel bijzonder. De ene kant van de straat ligt in Diksmuide, de andere in Houthulst. En de huizen met dezelfde nummers liggen vlak bij elkaar. "Al twee keer dit jaar zag ik hulpdiensten verloren rijden. Hoog tijd dus om aan de alarmbel te trekken", zegt Katrien Pauwelyn (46) uit de Steenstraat 24 in Houthulst. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide en haar partijgenoot burgemeester Ann Vansteenkiste van Houthulst riepen een bewonersvergadering bijeen. "De straatnaam veranderen is een brug te ver", vond Laridon. "Wel zullen we de straatnaamborden aanpassen met huisnummers en pijltjes. Er komen ook bijkomende borden die duidelijk maken welke kant Diksmuide en welke kant Houthulst is. Verder zullen we de gps-bedrijven en Bpost contacteren. Tot slot komen er wegwijzers naar enkele bedrijven."





Elke week problemen

Katrien en haar man Bart Blanckaert (47) wonen al meer dan twintig jaar in de Steenstraat 24 in Houthulst. Anderhalf jaar geleden namen Celine Van Eenoo (25) en haar man Matthias Tahon (29) hun intrek in een nieuwbouw in de Steenstraat 24 in Woumen. Recent opende Celine in haar woning kapsalon Haar Design C-line. "Als de maïs geoogst is, kunnen we elkaars huis zien", schetst Celine. "We woonden hier nog niet toen er plots een bouwfirma tegels leverde die we niet hadden besteld. Ze waren bedoeld voor onze buren met hetzelfde huisnummer." Katrien pikt in: "Er gaat geen week voorbij of er belt iemand aan onze voordeur voor een nieuw kapsel. Zo erg is dat niet, maar we merken ook veel zoekverkeer in onze anders zo rustige straat. Verschillende gps-systemen geraken het noorden kwijt in de Steenstraat. We kunnen het aantal verkeerde leveringen via koerierdiensten niet meer op één hand tellen. En Poolse arbeiders zoeken hier te vaak nodeloos lang naar de boerderij waar ze aan de slag kunnen. Het ergste is uiteraard als zelfs de hulpdiensten niet onmiddellijk het juiste adres vinden."





Nochtans rijden de hulpdiensten niet met gps, zegt burgemeester Lies Laridon. "Maar met coördinaten. Daarom zullen we onderzoeken of we die per woning kunnen opvragen. De bewoners hebben die dan zelf bij de hand als er iets zou gebeuren."